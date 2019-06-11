Dizilerin sezon final yapmasını fırsat bilen Acun Ilıcalı'dan Survivor için flaş karar!

Survivor’ın son bölümünde; siyah ve beyaz takımlar Küba’ya gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. 8-10 skorla beyaz takım galip gelmesini bildi. Katerina Dalaka, ilk kez gözyaşlarını tutamadı. Sakis, eğer ödülü Siyah takım kazanırsa Dalaka’nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle Küba’ya gidemeyeceğini açıkladı. Ancak ödülü beyaz takım aldı.