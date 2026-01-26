Diziden apar topar çıkarılmıştı! Doğukan Güngör'e mesai arkadaşı destek verdi

"SENİ SEVİYORUM, CANIM KARDEŞİM"

Civelek, paylaşımında Güngör için "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi, her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı ve rol arkadaşına desteğini dile getirdi.