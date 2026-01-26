Diziden apar topar çıkarılmıştı! Doğukan Güngör'e mesai arkadaşı destek verdi
Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğukan Güngör'ün testinin pozitif çıkmasının ardından diziden ayrılması sonrası, rol arkadaşı Feyza Civelek'ten destek paylaşımı geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan Doğukan Güngör'ün testi pozitif çıktı.
Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı.
YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
Doğukan Güngör yerine Emre Dinler'in geldiği haberleri gündem olduğu sırada dizide dikkat çeken isimlerden Feyza Civelek bir paylaşım yaptı.
"SENİ SEVİYORUM, CANIM KARDEŞİM"
Civelek, paylaşımında Güngör için "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi, her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı ve rol arkadaşına desteğini dile getirdi.