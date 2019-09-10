Dizide öpüşürken utanıyorum demişti! Bahar Şahin'in şu pozuna bakın

"Reynmen'in şarkılarını dinlemiyorum": Şahin, çıkardığı rap parçasıyla müzik listelerini alt üst eden eski sevgilisi Reynmen hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bir dönem YouTuber Reynmen ile aşk yaşadığını itiraf eden Şahin, eski sevgilisi hakkında şunları söylemişti: "Evet Reynmen ile bir dönem birlikteliğimiz vardı. Reynmen, bence çok başarılı. Şarkılarını dinlemiyorum ama sosyal medyadan buralara kadar gelmek zor bir şey ancak kendisi başardı.''