Dizi sezon finali yaptı EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca iş buldu

Giyim markasının reklam yüzü olmasından dolayı lansmanda soruları yanıtlayan Kaynarca, modayı takip etmediğini söyledi. Ünlü oyuncu ayrıca, “Beni alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Artık yaşım öyle her şeye giymeye de müsait değil öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem!” dedi.