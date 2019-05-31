Dizi sezon finali yaptı EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca iş buldu
54 yaşındaki karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali yapmasının ardından ünlü bir giyim markasının reklam yüzü oldu.
Kurtlar Vadisi dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran, şu anda da ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da başrol oyuncusu olarak görev yapan Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla karizmasıyla adından söz ettirmeyi başardı.
Ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Oktay Kaynarca, markanın kendi adındaki koleksiyonu için Nihat Odabaşı'nın objektifinin karşısına geçti. Modellere taş çıkaran oyuncu, takipçileri tarafından onbinlerce beğeni ve binlerce yorum aldı.
Giyim markasının reklam yüzü olmasından dolayı lansmanda soruları yanıtlayan Kaynarca, modayı takip etmediğini söyledi. Ünlü oyuncu ayrıca, “Beni alışveriş yaparken pek göremezsiniz. Artık yaşım öyle her şeye giymeye de müsait değil öyle pembe pantolon veya dar paça bir şey giyinmem!” dedi.
Bu yaz hakkında tatil planları da sorulan ünlü oyuncu, "Arabaya atlayarak tabelalara baka baka gitmek kafa dağıtmak istiyorum. Tabii Bodrum da olacak, ama uzun süreli kalmayacağım. Yurt dışı tatili de yapacağım bu sene." dedi.