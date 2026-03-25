Dizi setinde aşk mı başladı? Nilsu Berfin Aktaş ve Taro Emir arasında neler oluyor?
Sevilen oyuncular Taro Emir ve Nilsu Berfin Aktaş birlikte görüntülendi. 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin başrol oyuncuları Taro Emir Tekin ve Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında basın mensupları tarafından görüntülendi. Bu durum ‘aşk’ iddialarını da beraberinde getirdi.
'Aynı Yağmur Altında' dizisinin yıldızları Taro Emir Tekin ve Nilsu Berfin Aktaş, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Tekin, basın mensuplarının "Aynı dizide rol alan oyuncuların dizideki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşüyor. Siz de birbirinize aşık mı oldunuz?" sorusuna "Henüz aşk başlamadı. Teşekkür ederim'' diye yanıt vermiş olsa da söylentilerin önüne geçemedi.
'Aynı Yağmur Altında' dizisi düşük reytingler nedeniyle 29 Mart 2026 Pazar akşamı ekranlara veda edecek.