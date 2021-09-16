Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri sosyal medyayı karıştırdı: Hak etmiyorlar!

Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuların bu rakamları hak etmediğini düşündüklerini beyan ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da oyuncuların daima setlerde zor şartlarda ve uzun mesailerle çalıştıklarını ve daima magazinin gölgesinde ve spot ışıklarının altında bir hayat sürerek mahremiyetlerinin zarra gördüğünü, bu sebeplerden dolayı da yıpratıcı bir hayat tarzlar olduğu ve sırf bu sebeple bile bu rakamların az olduğunu ve az lanse edildiği, gerçeği yansıtmadığını savundular.