Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri sosyal medyayı karıştırdı: Hak etmiyorlar!
Yeni sezonun başlamasıyla beraber ünlü dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri gündeme geldi. Ücretlerin bölüm başı 100-250 bin TL aralığında olması sosyal medyayı karıştırdı.
TV8 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının ilk canlı yayınında, ünlü suncuular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in ünlü dizi oyuncularının yeni sezonda istedikleri bölüm başı ücretleri açıklamasının ardından sosyal medya adeta karman çorman oldu. Dudak uçuklatan ücretler sosyal medyada 'biz ne için çalışıyoruz, ne için yaşıyoruz' dedirtti. Kimi kullanıcı 'hak etmiyorlar' derken, kimi kullanıcılar da bazı yüksek ücret alan oyuncuların başka oyunculara haksızlık ettiğini düşündü.
Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programının ardından, programın Twitter hesabından ünlülerin arasında en yüksek kazanan ilk 4 oyuncu böyle sıralandı.
Bu ücretlerin sıralanmasının ardından Instagram'da yayın yapan bazı magazin sayfalarında ise adeta fırtına esti. Bu ücretlerin 'haksızlık' olduğu yönünde tepkileri derleyen bu magazin sayfalarından birinde, Çağatay U:lusoy'un listede olmadığı, yakışıklı oyuncunun piyasada genel olarak bir 'red' yediği ve dışlandığına dikkat çekildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncuların bu rakamları hak etmediğini düşündüklerini beyan ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları da oyuncuların daima setlerde zor şartlarda ve uzun mesailerle çalıştıklarını ve daima magazinin gölgesinde ve spot ışıklarının altında bir hayat sürerek mahremiyetlerinin zarra gördüğünü, bu sebeplerden dolayı da yıpratıcı bir hayat tarzlar olduğu ve sırf bu sebeple bile bu rakamların az olduğunu ve az lanse edildiği, gerçeği yansıtmadığını savundular.