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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, paylaştıkları fotoğraf ile aşklarını ilan etti.

Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ön plana çıkan Nesrin Cavadzade, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Şimdilerde 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili, 'Sandık Kokusu'nda birbirine aşık bir çifti canlandırıyordu.

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Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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