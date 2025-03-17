Dizi aşkı gerçek oldu! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı
Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu'nda iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, paylaştıkları fotoğraf ile aşklarını ilan etti.
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ön plana çıkan Nesrin Cavadzade, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şimdilerde 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtı.
Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili, 'Sandık Kokusu'nda birbirine aşık bir çifti canlandırıyordu.
Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.