Dizel yakıt tarih oluyor! Artık Türkiye'deki istasyonlarında da satacak...
Dünyaca ünlü petrol devi Shell, son yıllarda büyük yatırım yaptığı GTL (Gas to Liquids – Doğalgazı Sıvıya Çevirme) teknolojisiyle üretilen sentetik dizel yakıtını artık Türkiye’de de istasyonlarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Doğalgazdan yüksek teknolojiyle laboratuvar ortamında sentezlenen bu özel yakıt, Türkiye’deki sürücüler arasında hızla merak uyandırdı. İşte kullanım yeri ve özellikleri...
“GTL yakıt tam olarak nedir, avantajları-dezavantajları neler, hangi araçlar için uygun?” gibi sorularla araç sahipleri şu sıralar yoğun şekilde araştırma yapıyor.
GTL YAKIT NEDİR?
GTL, “Gas-to-Liquids” yani “Gazdan Sıvıya” teknolojisinin kısaltmasıdır.
Temelde doğal gazın (metan ağırlıklı) ileri kimyasal işlemlerle sıvı yakıta dönüştürülmesi işlemidir.
Üretim süreci kabaca şöyle işler:
Doğal gaz önce “sentez gazı” (CO + H₂ karışımı) haline getirilir (buhar reformasyonu veya kısmi oksidasyonla).
Fischer-Tropsch adı verilen katalitik bir reaksiyonla sentez gazı, uzun zincirli hidrokarbonlara dönüştürülür.
Elde edilen sentetik ham petrol rafine edilerek ultra temiz, yüksek setan sayılı dizel yakıt (GTL Diesel) üretilir.
GTL YAKIT NERELERDE KULLANILIR?
Dizel motorlu araçlarda
Kamyon, otobüs ve ticari araçlarda
Denizcilikte
Jeneratörlerde
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında
İnşaat ve madencilik makinelerinde
DİZEL İLE GTL FARKI NEDİR?
GTL doğal gazdan yapılır; dizel petrolden.
GTL çok daha saf, düşük emisyonlu ve temiz yanışa sahiptir.
Motor uyumluluğu yüksektir ve özel modifikasyon gerektirmez.