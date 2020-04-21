Diz ağrısının çözümü evde yapılabilecek doğal yöntemlerde!
En sık nedenlerinden biri kireçlenme olan diz ağrıları hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bir türlü tedavi edilemeyen diz ağrılarınızı insanlığın yüzyıllardır kullandığı doğal çözümlerle iyileştirebilirsiniz.
Günlük yaşamımızda yürüme, oturma, merdiven çıkma, çömelme gibi hareketleri birçok kez yapmaktayız fakat normal şartlarda, bu hareketleri yaparken dizimizin farkında olmayız. Diz eklemi ve çevresindeki yumuşak dokular, yerçekimine karşı ayakta durma, yürüme sırasındaki stabilite ve hareketin oluşumunda rol oynar. Bu nedenle de risk altında olan bir eklemdir. Diz eklemine ilişkin şikayetler her yaşta olabilir.
Ancak yaş ilerledikçe liflerin zayıflaması ile birlikte eklemlerde zayıflık hasıl olur. Bunun sonucu olarak kıkırdak bir yapıya sahip olan dizler, eski gücünü yitirir. Diz sağlığı, son derece önemli olup yeteri kadar önemsenmezse çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.
Çocuklarda diz ağrısı nedenleri yetişkinlere göre farklılık arz etmektedir. Birincil dereceden neden olarak gösterilen faktör orantısız uzamadır. Özellikle ergenlik dönemine geçişte boyları uzayan çocuklarda orantısız büyüme diz kapağı ağrılarına neden olabilir.
Bir türlü tedavi edilemeyen diz ağrılarınızı insanlığın yüzyıllardır kullandığı doğal çözümlerle iyileştirebilirsiniz. İltihaplanmalara ve ağrılara iyi gelen bitkilsel kaynaklardan biri de okaliptüs yağı. İşte diz ağrılarınızdan kurtulmanıza yardımcı tedavi yöntemleri!