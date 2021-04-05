Diyette sık yapılan hatalar neler bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!
Diyetteyken düşülen yanlışlar zayıflamanın önündeki en büyük engel oluyor. Peki diyetteyken neleri yapmaktan kaçınmalı? İşte diyette sık yapılan hatalar!
Yaza formda girmek için sıkı bir diyet uygulamak ve bu diyete uyamamanın sonucunda kilo verememek motivasyonunuzu bozabilir. Kilo vermek isteyen birçok kişi aynı hatayı yapıyor. Farkında olmadan ya da kulaktan dolma bilgilerle yapılan yanlışları siz de yapmak istemiyorsanız içeriğimize bir göz atın!
"Kahvaltımı geç yapıp öğün atlarsam kilo verebilirim"
Ara öğün atladığınızda kan şekeri dengeniz olumsuz etkilenebilir. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, hem sonraki öğünde daha fazla besin tüketirsiniz, hem de uzun süre herhangi bir besin tüketilmediği için, vücut sinyaller yollayıp kendini korumaya alır ve bir sonraki öğünü depolama eğilimi gösterir.
“Bazı besinleri hayatımdan çıkarmak zorundayım”
Diyet yapan insan cezalı değildir. Tüm besinler yenebilir. Patates, havuç, mısır, bezelye, muz, incir, üzüm, kavun, karpuz, sütlü tatlılar, hatta çikolata bile, zorunluluk nedeniyle yasaklamak gerekmiyorsa; miktar, sıklık ve gerekiyorsa yanında dengeleyici unsur eklenerek yenebilir.
“Tek tip beslenerek hızla kilo verebilirim”
Besinlerin doğru şekilde ve birlikte tüketilmeleri vücuttaki kullanılabilirliklerini arttırarak bağışıklık sistemimizi destekliyor. Bu durumda öğünlerimizin içeriğinin kaliteli protein, demir, çinko içeren; et, tavuk, balık, yumurta gibi proteinlerden; lif ve B grubu vitamin içeriği yüksek tam tahıl ürünleri ve kurubaklagillerden; antioksidan içeriği yüksek meyve ve sebzelerden; omege-3 ve omega-6 kaynağı olan ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlardan zengin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor.