Diyette sık yapılan hatalar neler bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!

Yaza formda girmek için sıkı bir diyet uygulamak ve bu diyete uyamamanın sonucunda kilo verememek motivasyonunuzu bozabilir. Kilo vermek isteyen birçok kişi aynı hatayı yapıyor. Farkında olmadan ya da kulaktan dolma bilgilerle yapılan yanlışları siz de yapmak istemiyorsanız içeriğimize bir göz atın!