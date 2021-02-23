Diyetisyenin ölümünden önceki son görüntüsü! Meğer veda günüymüş

​Geçen yıl ağustos ayında bu kez Bodrum Devlet Hastanesi'nden eşi tarafından darbedildiğine ilişkin rapor alıp, mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, ayrıca boşanma davası açıp, 1 milyon liralık tazminat talebinde bulundu. Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Kaan Bozkurt, uzaklaştırma kararı aldırdığı halde, eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu. Düğün sonrası İzmir'e dönen Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin ikinci kez kendisi için uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtığını öğrendi. Gamze Kaçar Bozkurt, bunun üzerine eşinden ayrılmaya karar verip 4 ay önce Antalya'ya döndü.