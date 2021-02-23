Diyetisyenin ölümünden önceki son görüntüsü! Meğer veda günüymüş
ANTALYA'da doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği 17 Şubat'tan bir gece önce, talihsiz kadının, annesi Nurdan Kaçar'ın doğum gününde bir araya geldiği son görüntüleri ortaya çıktı.
Bozkurt çiftinin hikayesi, 2016 yılında diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un kız kardeşinin tüp bebek tedavisi için doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt'la tanışmasıyla başladı. Kaan Bozkurt'tan etkilenen Gamze Kaçar Bozkurt, 24 Şubat 2018 tarihinde evlenip, Antalya'dan İzmir'deki eşinin yanına taşındı. İzmir'de yeni bir klinik açan Gamze Kaçar Bozkurt'a, iddiaya göre eşi psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Kaan Bozkurt'un, kıskançlık nedeniyle eşinin çalışmasına izin vermediği belirtildi.
Gamze Kaçar Bozkurt, geçen yıl mart ayında ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla mutfakta yemek hazırlarken telefon çaldı. Antalya'daki Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nden aranan Gamze Kaçar Bozkurt, eşi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı alındığını öğrenince şoke oldu. Bunun üzerine yanına sadece valizini alan Bozkurt, kızıyla birlikte Antalya'daki ailesinin evine döndü. Gamze Kaçar Bozkurt ile barışmak isteyen Kaan Bozkurt, 2 hafta sonra Antalya'ya gelerek, uzaklaştırma kararını iptal ettirdi. Eşine bir şans veren Gamze Kaçar Bozkurt, İzmir'deki evine döndü.
Geçen yıl ağustos ayında bu kez Bodrum Devlet Hastanesi'nden eşi tarafından darbedildiğine ilişkin rapor alıp, mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, ayrıca boşanma davası açıp, 1 milyon liralık tazminat talebinde bulundu. Bozkurt, eşi hakkında ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Kaan Bozkurt, uzaklaştırma kararı aldırdığı halde, eşinin kız kardeşinin düğününe katılıp, nikah şahidi oldu. Düğün sonrası İzmir'e dönen Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin ikinci kez kendisi için uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtığını öğrendi. Gamze Kaçar Bozkurt, bunun üzerine eşinden ayrılmaya karar verip 4 ay önce Antalya'ya döndü.
Bu süreçte kıskançlık krizine giren Kaan Bozkurt, iddiaya göre İzmir'de intihar girişiminde bulundu. Gamze Kaçar Bozkurt, telefonla görüşüp intihardan vazgeçirdiği eşine, bir kez daha şans vermek istedi. İzmir'den arkadaşlarının yardımıyla Antalya'ya getirilen Kaan Bozkurt, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde oturan eşinin yanına geldi. Yoğun psikolojik tedavi alan, ağır ilaçlar nedeniyle gündüzleri genellikle uyuyan Bozkurt, farklı bir psikiyatriste giderek yeni ilaç listesi hazırlattı.