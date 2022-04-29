Diyetisyen Nilay Cansever'den Ramazan bayramı için beslenme tüyoları

"Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı"

Dyt. Nilay Cansever, "Az tuzlu beyaz peynir, haşlanmış yumurta, bol miktarda çiğ sebze (domates-salatalık-maydanoz gibi) tüketilmeli ekmek olarak da hem kan şekeri dengesi açısından hem de tok tuttuğu için tam buğday/çavdar gibi ekmekler tercih edilmelidir. Kızartma, sucuk-salam ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır. İlerleyen saatlerde özellikle bayram ziyaretinde bulunacaksınız tatlı ikram edileceğini göz önünde bulundurulup bal, reçel gibi şekerli besinler tüketilmemelidir. Beslenme düzeninin değişmesinden kaynaklanabilecek sindirim sorunları yaşamamak adına öğünlerde mutlaka lif içeriği yüksek olan besinlere yer verilmesine dikkat edilmelidir. Sebzeler, kuru baklagiller gibi. Et veya tavuk gibi hayvansal kaynaklı besin tüketilecekse de tavuk veya balık veya hindi gibi beyaz etler tercih edilmeli ve kesinlikle kızartma veya kavurma yöntemi tercih edilmemelidir. Et ürünlerinin yanına mutlaka salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri ilave edilmeli, börek veya pirinç pilavı veya zeytinyağlı sarma/dolma gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Küçük boy servis tabakları kullanmak porsiyon kontrolünü sağlamaya yardımcı olur böylelikle hem gözümüz hem de midemiz doymuş olur" ifadelerini kullandı.