Diyet yapanlar tatlı ne yiyebilir 2 düşük kalorili tatlı tarifi!

Diyet yaparken en çok zorlandığımız nokta aniden bastıran tatlı krizleri oluyor. Oysa ki kalorisiz ve lezzetli diyetlere uygun tatlılar hazırlamak mümkün. Haberimizde diyet yapanlar için hem lezzetli hem kalorisiz 2 ayrı diyet tatlısı tarifi hazırladık. İster ara öğün isterseniz atıştırmalık olarak diyet listelerinize ekleyebileceğiniz 2 diyet tatlı tarifinden biri ayva topları diğeri ise çikolatalı hurma tarifi olacak.