Diyet uzmanları yaşlanmayı yavaşlatan gıdaları listeledi bakın o gıdalar neler

En çok antioksidan içeren gıdalardan birinin yeşil çay olduğuna dikkat çeken uzmanlar, metabolizma süreçlerinin katalizörü olan çayın her gün tüketilmesini öneriyor. Araştırmacılar, aralarında mutluluk duygusu ve sağlıklı ruh halinden sorumlu olan triptofan asidinin de bulunduğu 23 çeşit aminoasit içeren hurmanın da yeşil çaydan geri kalmadığını belirtiyor.