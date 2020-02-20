Diyet sırasında bu besinler sizi tok tutacak!
Diyet yapmak devamlılık ister bu zaman içerisinde neyi ne kadar yediğinizinde önemi büyüktür. Bazı besinler sizi gün boyunca tok tutmaya yardımcı olur. İşte sizi diyet sırasında tok tutacak o besinler...
Yumurta: Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin. Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içeriyor.
Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça yüksek bir tam tahıl. Yulafta bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler midenizde su çekerek yoğunlaşıyor ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.
Az yağlı etler: Az yağlı kırmızı et, tavuk/ hindi göğüs eti ve balıklar yüksek protein ve az yağ içerdiklerinden daha uzun süre tok kalmanıza ve doygunluk hissetmenizi sağlıyor.
Tatlı patates: Antioksidanlardan zengin olan tatlı patates yüksek su ve posa içeriğiyle aynı enerjideki diğer besinlere göre daha uzun süre tok kalmanıza neden oluyor.