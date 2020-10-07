Diyarbakırlı Alperen'in sadece 4 ayı var! Gerekli paranın sadece yüzde 1'i toplandı

Yüzde 1'lik kısmı toplandı: Anne Ayni Karakoç, ABD'de uygulanan ve sadece 2 yaşından küçük çocuklara uygulanan tedavi için 4 aylık vakitleri kaldığını, Macaristan'da uygulanan ve sadece 13,5 kilonun altındaki çocuklara uygulanan tedavi için ise Alperen'in 7 kilo almaması gerektiğini belirterek, paranın sadece yüzde 1'lik kısmın toplanabildiğini söyledi.