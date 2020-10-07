Diyarbakırlı Alperen'in sadece 4 ayı var! Gerekli paranın sadece yüzde 1'i toplandı
DİYARBAKIR'da yaşayan Karakoç çiftinin 20 aylık oğulları Alperen'in tedavisi için gerekli paranın sadece yüzde 1'lik kısmı toplanabildi.
Diyarbakır'da yaşayan Karakoç çiftinin 20 aylık oğulları Alperen'e geçen yıl, nadir görülen ve 'Gevşek bebek sendromu' olarak da bilinen SMA tanısı konuldu. 4 çeşidi bulunan SMA'nın en ağır ve en ölümcülü SMA Tip 1'le savaşan Alperen'e, 4 ayda bir hastalığın ilerlemesini yavaşlatan tedavi uygulanmaya başladı.
Oğulları her geçen gün gözlerinin önünde eriyen çift için, yurt dışında yapılan ve başarı şansının yüzde 98 olduğu 2,4 milyon dolarlık tedavi için 2 ay önce kampanya başlatıldı.
Yüzde 1'lik kısmı toplandı: Anne Ayni Karakoç, ABD'de uygulanan ve sadece 2 yaşından küçük çocuklara uygulanan tedavi için 4 aylık vakitleri kaldığını, Macaristan'da uygulanan ve sadece 13,5 kilonun altındaki çocuklara uygulanan tedavi için ise Alperen'in 7 kilo almaması gerektiğini belirterek, paranın sadece yüzde 1'lik kısmın toplanabildiğini söyledi.
Çocuğunu kaybetmek istemiyor: 2 yaşına kadar 13,5 kiloyu aşması beklenen Alperen için düzenlenen kampanyada yaklaşık 170 bin TL biriktiğini ifade eden Karakoç, tek çocuğunu kaybetmek istemiyor.