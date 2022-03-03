Diyarbakır'ın Ukraynalı gelinleri gözyaşlarına boğuldu: Hiçbir ülke Erdoğan gibi...

Diyarbakırlı Ömer İleri ile yıllar önce tatil için gittiği Antalya'da tanışan ve evlenen 42 yaşındaki Bedrenyuk, 20 yıl önce yerleştiği Diyarbakır'da eşi ve 4 çocuğuyla yaşamını sürdürüyor. Bedrenyuk'un huzurlu yaşamı, yerini, savaş nedeniyle ailesi ve ülkesi için duyduğu endişeye bıraktı.