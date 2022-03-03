Diyarbakır'ın Ukraynalı gelinleri gözyaşlarına boğuldu: Hiçbir ülke Erdoğan gibi...
Eşleri Diyarbakırlı olan Ukraynalı Alyona Bedrenyuk ve Ksenya Kuzu, Rusya-Ukrayna savaşının son bulmasını diledi.
Diyarbakırlı Ömer İleri ile yıllar önce tatil için gittiği Antalya'da tanışan ve evlenen 42 yaşındaki Bedrenyuk, 20 yıl önce yerleştiği Diyarbakır'da eşi ve 4 çocuğuyla yaşamını sürdürüyor. Bedrenyuk'un huzurlu yaşamı, yerini, savaş nedeniyle ailesi ve ülkesi için duyduğu endişeye bıraktı.
Ülkesine desteğini evinin penceresine astığı Ukrayna bayrağı ile gösteren Bedrenyuk, ailesi ve yakınlarıyla sürekli cep telefonu ile görüntülü görüşme yaparak, ülkesindeki gelişmeleri takip ediyor.
Alyona Bedrenyuk, ailesinin Ukrayna'da yaşadığını belirterek, savaş başlamadan önce çok mutlu olduğunu ancak şimdi ülkesinin durumu nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi.
Ülkesinin saldırıya uğradığını, insanların öldüğünü ifade eden Bedrenyuk, "Çocuklar ölüyor. Yakınlarımın gönderdiği bir sürü görüntü var. Çocuklar ağlıyor. Şu an sığınaklarda yaşıyorlar. Çocuklar aç." ifadelerini kullandı.