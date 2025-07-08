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Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi!

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Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi!

Diyarbakır'ın geçmişte güvenlik sıkıntısı nedeniyle gidilemeyen saklı güzellikleri son yıllarda sağlanan huzurla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi! - Resim: 1

Diyarbakır ve ilçelerinde özellikle Dicle Baraj Gölü kıyısında yer alan adacıklar, Kralkızı Barajı kıyısında şekli ile timsahı anımsatan kanyon ziyaretçileri mest ediyor.

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Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi! - Resim: 2

Kulp ilçesinde kayalardan oluşan yaklaşık 5 bin yıllık Kefrun Kalesi ve Eğil ilçesindeki piknik alanı doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.

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Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi! - Resim: 3

"Diyarbakır'ın Maldivleri" deniliyor
Ergani ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da yörede "Diyarbakır'ın Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

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Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi! - Resim: 4

Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.

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