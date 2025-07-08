Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi!
Diyarbakır'ın geçmişte güvenlik sıkıntısı nedeniyle gidilemeyen saklı güzellikleri son yıllarda sağlanan huzurla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Diyarbakır ve ilçelerinde özellikle Dicle Baraj Gölü kıyısında yer alan adacıklar, Kralkızı Barajı kıyısında şekli ile timsahı anımsatan kanyon ziyaretçileri mest ediyor.
Kulp ilçesinde kayalardan oluşan yaklaşık 5 bin yıllık Kefrun Kalesi ve Eğil ilçesindeki piknik alanı doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi.
"Diyarbakır'ın Maldivleri" deniliyor
Ergani ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yoncalı Mahallesi Dicle Baraj Gölü'ndeki adacıklar da yörede "Diyarbakır'ın Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.
Baraj gölü içinde bulunan yükseltiler, havaların ısınması sonucu suyun azalmasıyla adacıklara dönüşüyor.