Diyarbakır'dan üzüntüye boğan haber! Aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi

Hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de ülkemizdeki sonuçlara baktığımızda hamilelerin hastalığı çok ağır geçirdiğini özellikle şu an toplumda yaygın olan delta varyantının olduğu koşullarda hastalığı daha çok ağır geçirdiği ve ölümcül etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik.