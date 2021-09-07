Diyarbakır'dan üzüntüye boğan haber! Aşı olmayan 9 hamile kadın 2 ayda yaşamını yitirdi
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'a yakalanan aşısız hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yerlikaya, "Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik. 2 ay içinde pandemi hastanesinde 9 hamile kadını Covid-19 nedeniyle kaybettik. Bu nedenle aşı hamileler için de candır ve kurtarır, diyoruz" dedi.
Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet verilen Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne farklı tarihlerde başvuran 9 hamilenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Sağlık durumları ağırlaşan hamileler, hastanede tedavi görmeye başladı. 2 Temmuz-1 Eylül'de aşılanmamış ve yaşları 26 ile 35 arasında olan 9 hamile, tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi. Kadınların gebeliklerinin 30 hafta ve üzerinde olduğu öğrenilirken uzmanlar, gebelikte de aşı yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Covid-19'un aşısız hamilelerde çok ağır seyrettiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"Normal kişilerle karşılaştırdığımızda Covid-19'a yakalanmış hamilelerin ölümcül hastalık etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını gördük.
Hem yurt dışındaki çalışmalarda hem de ülkemizdeki sonuçlara baktığımızda hamilelerin hastalığı çok ağır geçirdiğini özellikle şu an toplumda yaygın olan delta varyantının olduğu koşullarda hastalığı daha çok ağır geçirdiği ve ölümcül etkileriyle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Ne yazık ki ilimizde de gözlemledik.