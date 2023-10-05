Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı Prof. İrfan Yıldız 'büyük bir sürpriz oldu' dedi

"Kanuni Sultan Süleyman kendi malından bu su kaynağının masraflarını karşılamıştır"

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diğer sürpriz ise kaynaklardan İçkale'ye getirildiğini bildiğimiz Ab-ı Hamravat olarak meşhur olan, Hamravat kanalının ortaya çıkmasıydı. İçkale'ye Hamravat suyunun geldiğini biliyorduk ama hangi noktadan İçkale'ye alındığı şimdiye kadar tespit edilmemişti. Kazılarla beraber bu tespit edilmiş oldu. Özellikle getirilen su kaynağı çok güçlü büyük bir su kaynağı olduğu için çok büyük künkler kullanılmış. Pöhrenk dediğimiz o günkü şartlara göre bayağı büyük borularla su kaynağı İçkale'ye getirilmiş. Bu su İçkale'den de şehrin diğer taraflarına dağıtılmıştır. Hamravat su kaynağı Diyarbakır için önemli su kaynağıdır. Kanuni Sultan Süleyman kendi malından bu su kaynağının masraflarını karşılamıştır. Yapımına 1535 yılında başlamış, 1543 yılı itibarıyla Hamravat suyunu Diyarbakır'a getirme çalışmaları tamamlanmıştır. Osmanlı arşivlerine baktığımız zaman Sultan Süleyman Evkafı'nda Ab-ı Hamravat olarak geçer. Bu önemli su kaynağının İçkale'deki borularının (pöhrenklerinin) tespit edilmesi bizim için sürpriz oldu."