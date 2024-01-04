BIST 7.466
DOLAR 29,77
EURO 32,69
ALTIN 1.959,34

Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen alanda yürütülen arkeolojik kazıda, 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğünce 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, 35 kişilik bir ekiple sürüyor. 

116
Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

Geçen yıl 1500 yıllık kilise kalıntısı bulunmasının ardından çalışmaların yürütüldüğü bölgede eski taş ocağı olarak değerlendirilen alanda kazı çalışması başlatıldı.

216
Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

Kazılarda çocuk mezarıyla karşılaşan ekipler, bu noktadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mezarlarda bulunan kemikler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

316
Diyarbakır'daki kazılarda ortaya çıktı! 54 çocuk iskeleti bulundu

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 2018'de Devlet Su İşlerinin destekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni doğrultusunda kırsal İnkaya Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını söyledi.

416