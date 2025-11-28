Diyarbakır'da yoğun sis! Tarihi yapılar sis denizinde kayboldu
Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis bulutu, kentin tarihi mekanlarını kapladı. Suriçi, Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve tarihi surlar yoğun sis altında kaldı. Oluşan manzaralar, ziyaretçilerin dikkatini çekerken, fotoğraf tutkunları da sisin doğal güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.
Diyarbakır’ın tarihi mekanlarını kaplayan sis bulutu manzarası, doğaseverleri etkiledi. Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis, kentin tarihi noktalarında görülmeye değer manzaralar oluşturdu.
Suriçi başta olmak üzere Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve tarihi sur duvarları, yoğun sisin etkisi altındaydı. Dron pilotu Adem Ulusoy’un çektiği görüntülerde, sis bulutunun renkli ağaçların üzerinde yükseldiği izlendi. Kartpostallık manzaralar mekanları ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde tercihi oldu.
Kent sakinleri ve fotoğraf meraklıları, sisin doğal güzelliğini fotoğraflarla ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerini ellerinden düşürmedi.