Diyarbakır'da yoğun sis! Tarihi yapılar sis denizinde kayboldu

Suriçi başta olmak üzere Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve tarihi sur duvarları, yoğun sisin etkisi altındaydı. Dron pilotu Adem Ulusoy’un çektiği görüntülerde, sis bulutunun renkli ağaçların üzerinde yükseldiği izlendi. Kartpostallık manzaralar mekanları ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde tercihi oldu.