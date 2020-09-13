Diyarbakır'da yasağa rağmen maske takılmıyor

Maske kuralı ihlalinin çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Pusat, "Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerden biridir. Bundan 3 gün önce çok değerli aile büyüğümüzü kaybettik. Şu an da ise biri de yoğun bakımda" diye konuştu.