Diyarbakır'da vakaların artış sebebi ne? Kente kış ayına kadar süre verildi
Koronavirüs denilince akla gelen ilk kentlerden biri olan Diyarbakır'da, vaka sayılarının artış nedeni olarak üç sebep belirtildi. Öte yandan uzmanlara göre; kentte kış ayına bu vaka sayılarıyla girilirse tehlike kaçınılmaz olacak... İşte detaylar.
Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakasında artışlar devam ederken, Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Recep Tekin, artışın nedeninin maske kullanılmayışı, taziye ve düğünlerden kaynaklandığını söyledi.
"Maske kullanımı çok düşüp bir şehirde yaşıyoruz"
Tekin, Diyarbakır'ın koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı ilk 5 iller arasında olduğuna dikkat çekerek, beklenen düşüşü yakalamadıklarını ifade etti. Diyarbakır'da maske kullanımına değinen Tekin, "Son dönemlere baktığımız zaman Diyarbakır şehrimiz maalesef ilk 5'te yer alıyor. Vaka sayılarımızda geçen aylara göre bir artışımız oldu ama o beklediğimiz düşüşü göremedik. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki maske kullanımı çok düşük bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplumun buna uyma oranı çok düşük. Mesela herkeste maske bulunuyor ama maalesef bunu ya kolunda görüyoruz ya boynuna asarken görüyoruz ya da burnu açık şekilde görüyoruz. Bunlar sağlıklı bir maske kullanımı değil. Maskenin gerçek anlamda uygun bir şekilde kullanımında ciddi anlamda eksiklikler söz konusu" dedi.
Diyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:
"Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor."
"Halay ortamında söz konusu değil"
"Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu."