Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü
Anadolu Ajansı
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Diyarbakır'dan son gelen haber kan dondurdu. Merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.
İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu.
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Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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