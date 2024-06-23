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Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Diyarbakır'dan son gelen haber kan dondurdu. Merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.

Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu.

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Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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