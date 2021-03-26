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Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

DİYARBAKIR'da silahlı bir saldırgan, 4 kişilik aileyi evlerinde rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Operasyon sonrası evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.

Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

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Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu ve evden çığlık seslerinin geldiğini belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı. 

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Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. 

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Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.

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