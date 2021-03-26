Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı! Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı
DİYARBAKIR'da silahlı bir saldırgan, 4 kişilik aileyi evlerinde rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Operasyon sonrası evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki Üçkuyular Mahallesi'nde bir evde silah ve çığlık sesini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, evde alıkonanların olduğunu ve evden çığlık seslerinin geldiğini belirledi. Bunun üzerine polis özel harekat ekipleri eve girmek için hazırlık yaptı.
Evin bulunduğu sokakta alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.
Operasyonun ardından evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde bekletilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü.