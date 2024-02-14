Diyarbakır'da Sevgililer Günü... Çiçeklerden tasarlanan gelinlikler sergilendi

Kaymak, gazetecilere, Sevgililer Günü'ne özel 2 gelinlik hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca, kentin birçok yerinde ve şubelerimizde 5 bine yakın çiçek dağıtacağız. Sevgililer Günü kutlu olsun. İnsanlarımız sevgiyle kalsın. Çiçek kadını, ilkbaharı, sevgiyi ve aşkı temsil ettiği için böyle bir girişimde bulunduk. Çok mutlu ve sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.