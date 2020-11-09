Diyarbakır'da şehir hayatını sıkılıp terk etti! Dev kabakları biyolog kuzeniyle yetiştiriyor

Gül, "Gerçekten kabaklarımız muhteşem oldu. 36 kilo 500 gramlık kabağımızı İstanbul'a gönderdik. Ancak bizim bahçemizde kabaklarımız hala var. Bunları da diğer arkadaşlara hediye etmek için taleplerini bekliyoruz." diye konuştu.