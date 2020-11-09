Diyarbakır'da şehir hayatını sıkılıp terk etti! Dev kabakları biyolog kuzeniyle yetiştiriyor
DİYARBAKIR'da çok sayıda müşterisi bulunan kuaför, şehir hayatından sıkılıp memleketine yerleşti. Kuzeninin tavsiyesiyle sebze-meyve yetiştiren adamın tarlasında, güvercinlerin gübresiyle olgunlaşan dev kabaklar dikkat çekti.
Diyarbakır'da 14 yıl boyunca kuaförlük yapan Esat Gül, 2014 yılında şehir hayatından sıkılıp, memleketi Mardin'in Savur ilçesine dönerek bir tekstil fabrikasında gece bekçiliği yapmaya başladı. Gül, evinin bahçesine sebze-meyve ekip, 60'a yakın 'taklacı' diye tabir edilen güvercin yetiştirmeye başladı.
Biyolog olan kuzeninin tavsiyesiyle, yetiştirdiği bal kabaklarında, güvercinlerden elde ettiği gübreyi kullanan ağırlığı 36 kilo 500 gramı bulan Gül, yetiştirdiği bal kabaklarını ücretsiz dağıtıyor.
Bir yıl önce kabak yetiştirmeye başladığını anlatan Gül, "Kuzenim Serhat ile birlikte kabak yetiştirmeye başladık. Kendisi biyolog. Güvercinlerin gübresinden bir deney yapalım dedik ve başarılı olduk. Kabaklarımız iyi oldu. Artık Savur topraklarında kabağın güzel yetiştirilebileceğine inanıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda Savur'da güzel kabak yetiştiriciliği olur. " dedi.
Gül, "Gerçekten kabaklarımız muhteşem oldu. 36 kilo 500 gramlık kabağımızı İstanbul'a gönderdik. Ancak bizim bahçemizde kabaklarımız hala var. Bunları da diğer arkadaşlara hediye etmek için taleplerini bekliyoruz." diye konuştu.