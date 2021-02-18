Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına şok yaşattı! Pantolonunu indirip...

Olay, 12 Şubat'ta merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde, 65 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı sırada içeri gelen kimliği belirsiz kişi, bağırarak sağlık çalışanlarından pansuman malzemesi istedi ve ardından pansuman yapılan odaya girdi. Sağlık çalışanları, kişinin kimlik bilgilerini isteyip, kendisiyle ilgilenileceğini belirterek, sakinleşmesini ve oturmasını talep etti.