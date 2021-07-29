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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, eylem yapan ailelerden Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari, Diyarbakır ve Tunceli İl Jandarma komutanlıkları ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

Üç aileye dün oturma eyleminin 695'inci gününde müjdeli haber verildi.

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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen programda, Ayşegül ve eşi Rauf Biçer 2018 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya, anne Güllü ve eşi İbrahim Karaşan ile abla Hayriye Akyüz, 3 yıl önce üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen evlatları Ensari'ye, Güllü Turan ise Tunceli'nin Pertek ilçesinden lise öğrencisiyken 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Alev'e sarıldı.

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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan 3 aile daha evlatlarına kavuştu

Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler sevinç gözyaşı döktü.

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