Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde bir otopark görevlisi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı - Sayfa 1

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

111
Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı - Sayfa 2

Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.

211
Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı - Sayfa 3

M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.’yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

311
Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı - Sayfa 4

M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

411