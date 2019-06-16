Diyarbakır’da otopark görevlisine silahlı saldırı
Demirören Haber Ajansı
DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde bir otopark görevlisi, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.
DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
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Sokakta bulunan kapalı otoparkta görevli M.T., yüzleri maskeli bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı.
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M.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silah sesleri üzerine çevredekiler an M.T.’yi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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M.T., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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