Diyarbakır'da kazıda bulundu! 782 adet Osmanlı'ya ait el bombası titizlikle çıkarılıyor
DİYARBAKIR'da kazılarda; Osmanlı Dönemi'ne ait, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 782 adet el bombası bulundu.
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İçkale mevkinde Amida Höyük'te devam eden kazılarda bulunanlar dikkat çekti.
1. Dünya Savaşı'nda hem Osmanlı hem de itilaf devletleri tarafından kullanıldığı anlaşılan, 640 adet Osmanlı imalatı Tüfenkçiyef el bombasına rastlandı.
Kazıdan çıkanlar bununla da kalmadı. 48 adet savunma tipi muhtemelen İngiliz Mill 5- M5 el bombası, 77 adeti parça halinde diğerleri dağılmış vaziyete ortalama 90 adet Alman menşeli el bombası, 3 adet Alman M-24 tipi el bombası, 1 adet Osmanlı Humbara tipi el bombası daha olmak üzere toplam 782 adet el bombası tespit edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanlarının sevk edildiği alanda, teslim alınan bombalardan boşaltılan bilenler sergi için geri iade edilirken, boşaltılamayanlar ise imha edilecek.