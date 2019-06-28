Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesinde meydana gelen olayda; yol kenarında bulunan kafelerin bulunduğu bölgeye gelen ve yüzünü tişörtü ile gizleyen silahlı saldırgan, burada bulunan bir kafenin içerisine girerek rastgele ateş açtı.