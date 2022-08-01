Diyarbakır'da ilginç hikaye! Patlayan lastik öyle bir şeye vesile oldu ki...

Türkiye ikincisi oldu: Ailesinin izniyle spora başlayan ve çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Altın, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci oldu.