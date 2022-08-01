Diyarbakır'da ilginç hikaye! Patlayan lastik öyle bir şeye vesile oldu ki...
DİYARBAKIR'da lastik tamirciliği yapan 12 yaşındaki Amed ile bir antrenörün yolları patlayan lastik vesilesiyle kesişti. Bütün başarı hikayesi o buluşmadan sonra başladı...
Merkez Yenişehir ilçesinde babasına ait dükkanda okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda lastik tamiri yapan 13 yaşındaki Amed Altın, yaklaşık 2 yıl önce arabasının patlayan lastiğini tamir ettirmek için gelen antrenör Selman Süren tarafından keşfedildi.
Türkiye ikincisi oldu: Ailesinin izniyle spora başlayan ve çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Altın, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci oldu.
Romanya'ya gidecek
Eylül ayında Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Altın, bir taraftan lastik tamirciliğini sürdürürken diğer taraftan da müsabakada hedeflediği başarıyı elde etmek için antrenmanlarına devam ediyor.
"Sokakta gezmektense meslek öğreniyorum"
Altın, okul dışında kalan zamanlarında sokakta gezmektense babasının yanında lastik tamiri işini öğrenmeye çalıştığını söyledi. İş yerinde lastik söktüğünü, patlak yere yama yaptığını, tekerleğe hava bastığını ve temizlik yaptığını belirten Altın, babasının yanında meslek de öğrendiğini kaydetti.