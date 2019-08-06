Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde hurdacı pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı - Sayfa 1

DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı Özdemir Mahallesi’nde bulunan hurdacılar pazarında meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, hurdalık almaya gelen müşteri hurdacıyla fiyatta anlaşamayınca tartıştı.

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Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı - Sayfa 2

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken 6 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı - Sayfa 3

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı - Sayfa 4

Kavgada 3 kişi ağır yaralanırken Ferhat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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