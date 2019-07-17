Diyarbakır'da HDP'li belediye asmıştı! Tepki çeken o tabela değişti
DİYARBAKIR Valiliği'nce, Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilen karara ve tepkilere rağmen asılan, 'Dr. İlhan Diken Caddesi' tabelası sökülerek yerine 'İyaz Bin Ganem Caddesi' tabelası asıldı.
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddedeki tabelanın değiştirilmesi üzerine harekete geçildi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri belediyenin astığı, "Dr. İlhan Diken Caddesi" tabelasını sökerek, "İyaz Bin Ganem Caddesi" tabelasını astı.
Bu sırada söz konusu caddeye gelen ve belediyenin uygulamasına tepki gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aydınlatma direklerine sahabenin adı yazılı sticker yapıştırdı.
Sivil toplum kuruluşlarından belediyenin uygulamasına protesto
Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sahabeleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirterek, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra en çok sahabenin bulunduğu yerin Diyarbakır olduğunu aktardı.