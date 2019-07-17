Diyarbakır'da HDP'li belediye asmıştı! Tepki çeken o tabela değişti

Sivil toplum kuruluşlarından belediyenin uygulamasına protesto

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın sahabeleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirterek, Mekke, Medine, Şam ve Kudüs'ten sonra en çok sahabenin bulunduğu yerin Diyarbakır olduğunu aktardı.