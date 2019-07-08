Diyarbakır'da genç kız dershaneye gidebilmek için çay ocağı açtı

Kentin tek kadın çay evi işletmecisi

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yaklaşık iki ay önce açmış olduğu çay evini işleten Denizhan, “Ben 12 yaşından beri çalışıyorum. Birçok sektörde çalıştım. Bunların içinde, kafe, lokanta ve dershane gibi yerler de vardı.