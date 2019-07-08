Diyarbakır'da genç kız dershaneye gidebilmek için çay ocağı açtı
DİYARBAKIR'da yaşayan genç kız dershaneye yazılabilmek için çay ocağı işletiyor.
Diyarbakır'da yaşayan 20 yaşındaki Ronahi Denizhan üniversite okuyabilmek için şehrin merkezine çay ocağı açtı. Dershaneye yazılarak üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen genç kız, şehrin tek kadın çay evi işletmecisi oldu.
Diyarbakırlı Ronahi Denizhan’ın babası henüz küçük yaşta cezaevine girdi. Evin geçimini sağlamak zorunda kalan Denizhan, ailesine bakabilmek için hem garsonluk yaptı hem de okulunu okumaya devam etti. Lise bittikten sonra üniversite hayali kuran Denizhan, maddi imkansızlıklar nedeni ile dershaneye kaydını yaptıramadı.
Dershaneye yazılmak istiyor
Üniversite hayalini hep kuran Denizhan, önemli bir karara imza atarak sadece erkeklerin tekelinde olan çay ocağı işletmeye karar verdi. Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde çay ocağı işletmeye başlayan Denizhan, buradan kazandığı parayla dershaneye yazılıp üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.
Kentin tek kadın çay evi işletmecisi
Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yaklaşık iki ay önce açmış olduğu çay evini işleten Denizhan, “Ben 12 yaşından beri çalışıyorum. Birçok sektörde çalıştım. Bunların içinde, kafe, lokanta ve dershane gibi yerler de vardı.