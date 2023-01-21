Diyarbakır'da gece yarısı indirim izdihamı! Kampanya yaptı, hayatının şokunu yaşadı!
DİYARBAKIR’da çeyizlik ürünleri satan bir mağazanın yeni yıl için düzenlediği kampanya izdihama neden oldu. İşletmeci yoğunluk yaşanmasın diye gece kampanyayı başlattı, karşılaştığı manzarayla şoke oldu.
Merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi’nde çeyizlik ürünler satan bir mağaza yeni yıl için bir kampanya başlattı. Duyurusunun dahi yapılmadığı kampanya, yoğunluk yaşanmasın diye gece saat 00.00’da başlatıldı. Ancak gece başlayan kampanyayı duyan vatandaşlar sıraya girdi, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kimisi annesini, kimisi çocuğunu alıp mağaza önüne koştu. Kalabalığın yaşandığı mahallede, kampanya izdihama dönüştü. Mahallelinin evine dönmesi için elektrikleri kesen yetkililer, yine de izdihamın önüne geçemedi.
“Bu yoğunluğu gerçekten kaldıramıyoruz”
Yoğunluk yaşanmasın diye kampanyayı gece yaptıklarını söyleyen işletmeci Recep Kırak, ilk defa böyle bir izdihamla karşılaştığını belirtti.
İndirimin bugüne özel olmadığını müşterilere belirtmesine rağmen mağaza önünden ayrılmadıklarını ifade eden Kırak, “Yoğunluk olmasın diye gece saat 00.00’da kampanyamızı başlattık. Buna rağmen Diyarbakır’da ne kadar insan varsa kapımıza toplandı. Sadece Diyarbakır merkezden değil, ilçelerden bile insanlar akın etti. Biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Bu yoğunluğu gerçekten kaldıramıyoruz.