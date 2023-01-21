Diyarbakır'da gece yarısı indirim izdihamı! Kampanya yaptı, hayatının şokunu yaşadı!

İndirimin bugüne özel olmadığını müşterilere belirtmesine rağmen mağaza önünden ayrılmadıklarını ifade eden Kırak, “Yoğunluk olmasın diye gece saat 00.00’da kampanyamızı başlattık. Buna rağmen Diyarbakır’da ne kadar insan varsa kapımıza toplandı. Sadece Diyarbakır merkezden değil, ilçelerden bile insanlar akın etti. Biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Bu yoğunluğu gerçekten kaldıramıyoruz.