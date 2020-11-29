Diyarbakır'da doktordan takdire şayan davranış! Akşam öğrencilere ücretsiz ders veriyor

'Pandemi süreciyle birlikte online eğitimler çok ilerledi'

Pandemi nedeniyle online eğitimlerin artığına dikkat çeken Dr. Özkan Yükselmiş, "Şu anda da birçok tıp fakültesi öğrencisi online eğitimle insanlığın en kutsal görevini öğrenmekle meşgul. Biz burada tıp fakültesi öğrencileri, doktor adayları için ücretsiz dersler düzenliyoruz. Sosyal medyada verdiğim eğitimle hekim adaylarına destek oluyorum.