Diyarbakır'da doğum vakasına giden ambulansa silahlı saldırı
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahale için giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
DİYARBAKIR İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıda, doğum sancıları başlayan kadın için ambulans talep edildi.
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Alınan bilgiye göre; Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi 269. sokakta hasta yakınlarını bekleyen ambulansa yaklaşan bir kişi sağlık ekibine sözlü saldırıda bulundu.
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Saldırgan, daha sonra ambulansın camlarını kapatarak hasta yakınlarını beklemeye devam eden sağlık ekibine yönelik saldırısını aracın camlarını yumruklayarak sürdürdü.
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Saldırgan, olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etti.
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