Diyarbakır'da dehşet! Klima bomba gibi patladı

Mutfakta bulaşıkları toplarken patlamanın olduğunu aktaran Ekici, "Yukarı koştum elektriği kesmek için, kapıyı açar açmaz alevlerin yükseldiğini gördüm. Sular da kesikti, söndürmek için hortumu çekecektim yapamadım. İtfaiye gelene kadar her şey yandı, evim kül oldu, hiçbir şeyim kalmadı. Hepimiz sokaktayız, bir yastığım bile kalmadı. İki yastık komşular bana getirdi. Bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı bile kalmadı, tüm eşyalarım kül oldu. Evdeki kimse çalışmıyor. Perişan halde yardım bekliyorum" dedi.



