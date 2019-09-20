Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli aileler barıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırdı.
DİYARBAKIR Ergani'de, 2011 yılında, Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi.
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Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi.
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Barış programına cep telefonuyla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailelerini tebrik ettiğini söyledi.
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