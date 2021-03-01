Diyarbakır'da Covid-19 test laboratuvarı ilk kez görüntülendi!

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, acil servise şüphesi olanların başvuru yapması durumunda kabin alanında PCR için sürüntü alındığını söyledi. Akelma, "Asıl bizim görmediğimiz önemli nokta olan laboratuvara geliyor. Burada aslında işin kaynağı belli oluyor. PCR'ın negatif mi, pozitif mi olduğunu gösteren önemli bir noktaya geliyor. Burada çalışanlar ciddi bir özveri gösteriyor.