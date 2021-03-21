Diyarbakır'da bir yıl aradan sonra Nevruz kutlaması! Alana giren tedbirleri hiçe saydı

Korona virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıl yapılmayan Nevruz Bayramı kutlamaları, korona virüs risk haritasına göre düşük iller arasında bulunan Diyarbakır'da bu yıl yeniden kutlanmaya başlandı. Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi.