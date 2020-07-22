Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Türkiye henüz Pınar Gültekin'in başına gelenleri konuşurken bir korkunç haber de Diyarbakır'dan geldi.
Diyarbakır'da 34 yaşındaki Mücella Demir'in yaşadığı evden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
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İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i silahla vurulmuş yaralı halde buldu.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla hastaneye götürüldü.
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Ekipler, Demir'in yaşadığı evde yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirlerken, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
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