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Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ekili arazide sebebi belli olmadan yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını bazı vatandaşlar elbiseleri ile söndürmeye çalıştı.

Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu - Sayfa 1

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili arazide yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu - Sayfa 2

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

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Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu - Sayfa 3

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çiftçiler tarlaların önünü kazarak müdahale ederken, bazı vatandaşların da üstlerini çıkararak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

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Diyarbakır'da bin dönümlük ekili alan kül oldu - Sayfa 4

Alevlerin neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü.

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