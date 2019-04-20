Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 3 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak için alıcı aradıkları istihbaratına ulaşıldı.