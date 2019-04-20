Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, papirüse Arap alfabesiyle altın ve gümüş yazmalı, 51 yaprak ve 102 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya ve almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi - Sayfa 1

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 3 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki kitabı satmak için alıcı aradıkları istihbaratına ulaşıldı.

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Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi - Sayfa 2

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda kitabı satmaya çalışan zanlılar suçüstü yakalandı.

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Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi - Sayfa 3

Aramada papirüse Arap alfabesiyle altın ve gümüş yazmalı, 51 yaprak ve 102 sayfadan oluşan, 13 asırlık olduğu düşünülen dini motifli kitap ele geçirildi.

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Diyarbakır'da bin 300 yıllık kitap ele geçirildi - Sayfa 4

Tarihi eser niteliğindeki kitap ekiplerce muhafaza altına alındı, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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