Diyarbakır'da anneler direniyor! Oturma eylemine destek yağıyor

Kaya şunları kaydetti:

-Bizim sorulacak sorulara da cevabımız buradaki annelerin bu güçlü duruşu. Asıl mikrofonları buraya gelemeyen, burayla ilgili söz söyleyemeyenlere de uzatmak lazım, niye susuyorlar diye. Biz buradayız onlara destek veriyoruz.