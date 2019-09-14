Diyarbakır'da altın işlemeli İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, kent merkezinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları ve 800 yıllık olduğunu iddia ettikleri tarihi kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.