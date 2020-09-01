Diyarbakır'da akülü tekerlekli sandalyesi kırılınca evden çıkamaz oldu

"1-2 defa çıkıyorum kapının önüne o kadar"

Aktaş, "Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Dışarıya çıkmam için bana akülü sandalye gerekiyor. Kapının önüne tek çıkıyorum, başka da bir şey yapamıyorum. Evde duvara tutunarak gidiyorum. Akülü tekerlekli sandalye istiyorum, dışarıda gezmek istiyorum o kadar. Sürekli evdeyim dışarıya 1-2 defa çıkıyorum kapının önüne o kadar" cümlelerini kullandı.